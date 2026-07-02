Президентът Йотова връчи почетен знак на НВИМ по повод 110 години от създаването му

Президентът Илияна Йотова връчи почетен знак на Националния военно-исторически музей по повод 110 години от създаването му.

Отличието е за опазване на националната памет и историята на българската армия. Президентът откри и изложбата "Калейдоскоп на паметта", на която за първи път са изложени редки експонати, сред които лични оръжия на царе, изящни предмети и редки монети.