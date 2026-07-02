Правилата за тротинетките: Уредбата за задължителна регистрация се отлага, засега

От 1 юли трябваше да влезе в сила нова нормативна уредба за задължителна регистрация на електрическите тротинетки в общините. Заради многото становища обаче сега се налага преработване и нова процедура. Иначе новите правила за тротинетки в Закона за движение по пътищата са в сила вече близо година.

Летният сезон е още в началото, а инциденти с тротинетки не липсват. Преди дни 17-годишно момиче изпадна в безсъзнание в Монтанско. Преди седмица младежи ритнаха мъж след забележка, че карат в пешеходна зона в Пловдив. В началото на месеца дете на 2 години беше пометено от безразсъдни младежи с тротинетка в пешеходна зона в Русе. В София от началото на годината са станали 11 катастрофи с тротинетки с един загинал. Редовно ставаме свидетели на грубо неспазване на правилата.

Владислав Стоицов, председател на Българската асоциация за електромобилност: "Приканваме всички ползватели на електрически тротинетки да се запознаят със Закона за движение по пътищата, в който е написано, че за да използваш елелктирческа тротинетка трябва да имаш 16 години. Тротинетките трябва да се карат с максимална скорост до 25 км/ч, най-вдясно на пътната лента, където няма велосипедна алея или по велосипедната алея и само по пътища с до 50 км/ч."

Тротинетките трябва да се карат само в светлата част от деня, като санкционирани за това от началото на годината в столицата са 290 души, за каране без каска глобените са близо 1300, а за превозване на още едно лице - 75.

Към момента няма влязла в сила нормативна уредба, която да задължава собствениците на тротинетки да ги регистрират и те не подлежат на санкция.

Задължителната регистрация трябваше да важи за всички общини и да влезе в сила на 1 юли. Засега обаче се отлага. Появиха се и предложения за пълна забрана.

Владислав Стоицов, председател на Българската асоциация за електромобилност: "В парламента се предлагат абсурдни неща, защото тротинетките са безопасен транспорт и никой не иска да забрани автомобили и мотори, при които загиват стотици. Работим с много общини, където се надяваме, че ще започнат да инвестират все повече в инфраструктура, за да може екологичният транспорт да стане част от ежедневието ни."

Всеки, който иска да използва тротинетка под наем, също трябва да се снабди с каска, дори и да е турист от друга държава. Експертите препоръчват самите фирми да започнат да предлагат каски под наем.