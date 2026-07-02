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Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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По данни на МВР той е залавян да кара без книжка 11 пъти, има 32 акта за нарушения.

Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
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31-годишен мъж е бил спрян за проверка около 4-ти километър посока Пловдив. След като полицаите са слезли от патрулната кола, шофьорът е дал газ и е направил опит да избяга.

Стигнало се е до преследване по магистралата, а мъжът е направил опит да засече тир, който да препречи пътя на автопатрула.

Шофьорът е отказал тест за наркотици и наркотици. По данни на МВР той е залавян да кара без книжка 11 пъти. Има 32 акта за нарушения.

Снимки: БНТ

#гонка с полицията #задържан шофьор

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