Заради изчезналата Наталия активираха системата BG-ALERT в три области

За първи път у нас в три области беше задействана системата BG-ALERT за отвлечено дете. Четвърти ден издирват 11-годишната Наталия, отвлечена от бившия приятел на майка ѝ – Асен Симеонов. Преди минути директорът на варненската полиция даде повече информация за хода на издирването.

В района на Синдел – край селата Бързица и Царевци – до рано тази сутрин продължиха да работят доброволци, до момента без резултат.

Вече обявеното известяване за Варна и околностите чрез международната система за издирване на отвлечени деца „Amber Alert“ се разширява значително с територията на цялата Варненска област и съседните Бургаска и Шуменска. В него са снимките и описанията на Наталия и на Асен Симеонов.

В задействаното сутринта приложение BG-ALERT за предупреждение на населението при бедствия и извънредни ситуации е включено само описанието на отвлечената Наталия.

Доброволците от Константиново продължават да се организират за акции, това, което им е най-необходимо, са термокамери.