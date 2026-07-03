Втори ден след пожара в София: Столичната община отчита добри показатели за качеството на въздуха

Всички показатели, които измерваме, са положителни и в нормите за сезона, заяви Марин Маринов, дирекор на дирекция “Климат, енергия и въздух” към Столична община в "Денят започва".

Марин Маринов, дирекор на дирекция “Климат, енергия и въздух”, СО: "Втора поредна сутрин има положителни данни за качеството на въздуха в София. Вчера сутринта също се събудихме с подобни данни, но когато вятърът утихна, показателите се влошиха. Предупредихме детските градини и уязвимите групи в районите около пожара да ограничат движението си навън. Времето е динамично, но показателите започнаха да отчитат трайна положителна тенденция до късните часове на 2 юли. Всички показатели, които измерваме, са положителни и в нормите за сезона."

Маринов подчерта ролята на Изпълнителна агенция по околна среда към Столична община, която е преместила подвижна измервателна станция в района.

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