Две катастрофи на АМ „Хемус“ затрудняват движението към София

Две катастрофи на магистрала „Хемус“ затрудняват движението към София. На място е Мая Димитрова.

Първият инцидент е на около 16 километра от столицата. Хладилен камион е катастрофирал в района на моста при Елешница. Мантинелите и перилата са разбити. Кабината на влекача е във въздуха. Товарът от ремаркето на камиона е разсипан по пътя. Няма пострадали.

Втората катастрофа е на 17-ия километър и има леко пострадал. Ударили са се микробус и тежкотоварен автомобил. Заради двете катастрофи се е образувало задръстване. Движението е само в едната лента. На излизане от столицата също се образува задръстване, тъй като водачи снимаха катастрофата.