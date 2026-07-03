Обърнал се тир затруднява движението по АМ "Хемус"

Обърнал се тир затруднява движението по автомагистрала "Хемус".

Временно е ограничено движението при км 17 на магистралата, в посока София

Движението при км 17 на магистралата "Хемус", в посока София се осъществява през аварийна лента, съобщават от Агенцията "Пътна инфраструктура". Ограничено е преминаването по активната и изпреварващата лента.

На място са изпратени полиция, екипи на пожарната и спешна помощ. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Движението при км 16 на АМ "Хемус", в посока София, се осъществява в изпреварващата лента поради произшествие, съобщават още от Пътната агенция. Ограничено е преминаването по активната лента.

Снимка: Фейсбук, Катастрофи България