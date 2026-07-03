След случая с прехванатия пътнически самолет: Как от авиобаза "Граф Игнатиево" са реагирали на ситуацията?

След случая с прехванатия пътнически самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел Авив във вторник и приземен на летището в Бургас след сигнал за незаконна намеса на борда, днес екип на БНТ се срещна с командира на авиобазата, който даде още подробности за създалата се ситуация във въздуха. В мисията по Air Policing са участвали двама от най-младите български пилоти, които изпълняват дежурство в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Още в началото на комуникацията между командира на пътническия самолет и екипажа на българските Военновъздушни сили става ясно, че сигналът, излъчен от транспондера, не е подаден умишлено.

Полк. Методи Орлов, командир на Трета авиобаза: „В гласа на летеца на пътническия самолет има много естествено учудване, което по един недвусмислен начин е довело до заключението, че най-вероятно не става въпрос за терористична заплаха.“

Информацията от изтребителя е предадена на командните пунктове и оценката на ситуацията е направена по националните ни процедури за сигурност.

Полк. Методи Орлов, командир на Трета авиобаза: „Нашите екипажи са обучени много добре да спазват тези процедури. Цивилните, гражданските летци - от тях се очаква да ги знаят, да ги разбират и също да ги спазват.“

Бойните пилоти, участвали и в двете фази на въздушния ескорт, са от новото поколение авиатори във ВВС.

Полк. Методи Орлов, командир на Трета авиобаза: „Това са двама от най-младите ни пилоти, които летят на МиГ-29 и изпълняват дежурства. Индиректно това дава оценка за работата в базата.“

През годините дежурни екипажи са реагирали и на фалшиви сигнали за бомбени заплахи на борда, заяви Методи Орлов. Но най-често изтребители оказват помощ на самолети, изгубили радиовръзка с наземния пункт за управление.