БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Четири града подадоха документи за домакинство на...
Чете се за: 01:55 мин.
След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на...
Чете се за: 01:00 мин.
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След случая с прехванатия пътнически самолет: Как от авиобаза "Граф Игнатиево" са реагирали на ситуацията?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
Общество
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

След случая с прехванатия пътнически самолет, изпълняващ полет от Варшава за Тел Авив във вторник и приземен на летището в Бургас след сигнал за незаконна намеса на борда, днес екип на БНТ се срещна с командира на авиобазата, който даде още подробности за създалата се ситуация във въздуха. В мисията по Air Policing са участвали двама от най-младите български пилоти, които изпълняват дежурство в системата за противовъздушна и противоракетна отбрана.

Още в началото на комуникацията между командира на пътническия самолет и екипажа на българските Военновъздушни сили става ясно, че сигналът, излъчен от транспондера, не е подаден умишлено.

Полк. Методи Орлов, командир на Трета авиобаза: „В гласа на летеца на пътническия самолет има много естествено учудване, което по един недвусмислен начин е довело до заключението, че най-вероятно не става въпрос за терористична заплаха.“

Информацията от изтребителя е предадена на командните пунктове и оценката на ситуацията е направена по националните ни процедури за сигурност.

Полк. Методи Орлов, командир на Трета авиобаза: „Нашите екипажи са обучени много добре да спазват тези процедури. Цивилните, гражданските летци - от тях се очаква да ги знаят, да ги разбират и също да ги спазват.“

Бойните пилоти, участвали и в двете фази на въздушния ескорт, са от новото поколение авиатори във ВВС.

Полк. Методи Орлов, командир на Трета авиобаза: „Това са двама от най-младите ни пилоти, които летят на МиГ-29 и изпълняват дежурства. Индиректно това дава оценка за работата в базата.“

През годините дежурни екипажи са реагирали и на фалшиви сигнали за бомбени заплахи на борда, заяви Методи Орлов. Но най-често изтребители оказват помощ на самолети, изгубили радиовръзка с наземния пункт за управление.

#прехванат пътнически самолет #авиобаза „Граф Игнатиево“ #Тел Авив #ВВС

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
2
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
3
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън
4
Григор Димитров възроди магията и продължава напред на Уимбълдън
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
5
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
6
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
5
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Варненски съд наложи мярка “подписка” на бившия главен архитект на кметство “Приморски” Варненски съд наложи мярка “подписка” на бившия главен архитект на кметство “Приморски”
Чете се за: 00:42 мин.
Задържан е служител в Ардино заради съмнения за нарушения при обществена поръчка за 6 млн. лв. Задържан е служител в Ардино заради съмнения за нарушения при обществена поръчка за 6 млн. лв.
Чете се за: 02:20 мин.
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
14980
Чете се за: 02:07 мин.
КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова
Чете се за: 00:42 мин.
ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас ГДБОП влезе в централата на ВиК - Бургас
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Четири града подадоха документи за домакинство на "Евровизия 2027"
Четири града подадоха документи за домакинство на "Евровизия...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Две катастрофи на АМ „Хемус“ затрудняват движението към София Две катастрофи на АМ „Хемус“ затрудняват движението към София
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Пестицид, използван срещу мана върху картофени и лукови култури,...
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
9 медала за България на Европейската олимпиада по география
Чете се за: 02:20 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ