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Лошото време отложи част от честванията за Деня на независимостта в САЩ

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Лошото време отложи част от честванията за Деня на независимостта в САЩ
Снимка: БТА
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В много щати паради и шествия бяха отменени заради температури от над 40 градуса. Във Вашингтон пък се наложи евакуация заради дъжд и очаквани гръмотевични бури.

Абел Севух, Вашингтон: „Да, евакуацията е малко изненадваща. Но се надявам да остана. Надеждата ми е бурята просто да се размине и да можем да продължим с празника.“

Майкъл Жирадо, Калифорния: „Ще стоим до последно, докато не стане ясно, че всичко е отменено със сигурност. Идваме много отдалеч, само за празненствата.“

Бурен вятър събори част от декорите. Макар и със закъснение, президентът Доналд Тръмп произнесе празничното си слово. „Американската мечта се завърна“, каза той. По думите му Съединените щати са в зората на Златната си епоха.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Искам да благодаря на всички. Съжалявам, че много хора си тръгнаха и не можаха да се върнат. Но вие сте много специални хора и ние имаме много специална държава. Много ви благодаря! Тази вечер сме се събрали за един от най-радостните и славни моменти на всички времена – 250-ата годишнина. Един от моите хора ми предложи да преместим честванията за другата седмица. Аз му казах: „Не – ние искаме Четвърти юли, а не някой си юли.“ Защото това е 250-ата годишнина от подписването на Декларацията за независимост.“

Мнозина обаче го критикуваха, че речта е била твърде политически натоварена и че акцентът в празненствата не е била независимостта на САЩ, а личността на Тръмп. Празничният ден приключи с изключително зрелищни фойерверки в небето над Вашингтон.

#250 години САЩ #Доналд Тръмп #САЩ #празненства

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