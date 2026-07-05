В Мексико затягат мерките за сигурност преди мача с Англия

Мексико затяга мерките за сигурност преди осминафинала с Англия на световното първенство. Причината са трагичните инциденти след победата на домакините с 2:0 над Еквадор по-рано през седмицата, когато четирима привърженици загубиха живота си вследствие на задушаване и сърдечни арести по време на масовите празненства.

Властите в Мексико Сити предприемат сериозни мерки, за да предотвратят повторение на подобни ситуации. Едно от най-популярните места за гледане на мачове – районът около паметника „Ангелът на независимостта“, ще допуска максимум 25 000 души, като достъпът ще бъде строго контролиран.

Засилена организация ще има и на централния площад в столицата, където ще бъдат изградени повече от 50 специални зони за фенове, желаещи да проследят сблъсъка между Мексико и Англия от осминафиналите на Мондиал 2026.

Междувременно разследването на трагичните събития след двубоя с Еквадор продължава, а кметът на Мексико Сити Клара Бругада обяви пакет от допълнителни мерки за сигурност, насочени към безопасността на привържениците.

За домакините предстоящият мач е с огромен залог. Мексико има само две участия на четвъртфинал на световни първенства – през 1970 и 1986 година, като и в двата случая шампионатът се провежда на местна земя. От другата страна е Англия – европейският вицешампион от последните две издания на континенталния форум, който отново влиза сред фаворитите за трофея.