БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Чете се за: 03:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожари опустошават гори в Европа

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Запази
пожари опустошават гори европа
Снимка: БТА
Слушай новината

Горските пожари, които бушуват през последните дни във Франция, Испания и Португалия, вече са изпепелили площ с размери над 17 хиляди хектара. Огнената стихия се приближава опасно близо до туристическия район Коста Брава в Каталуния. Заради настъпващата нова гореща вълна в много френски деператаменти е обявена опасност от пожари.

Екстремна суша, рекордна жега и силни ветрове. Взривоопасна комбинация, която разпали огнена стихия на Иберийския полуостров и в Южна Франция.

Асунсао Алмейда, Португалия: "Страхът, който изпитваме, е да се събудим в горящи къщи.
Пламъците са се разпространявали със скорост от около 800 метра в час. За четири дни са опустошили над 13 хиляди хектара."

"Къщата ми е тук. Цяла нощ ще стоя на пост."

Португалските власти съобщиха, че 80 процента от пожара вече е овладян, но все още има опасност огънят да се разрасне отново. В съседна Испания обаче огънят все още не е под контрол. Властите призоваха да не се ходи на плаж в Коста Брава. Заради пожара, от ваканционен лагер бяха евакуирани 150 души, половината от които деца.

Над 600 души се опитват да потушат пожар в Южна Франция. Той вече е изпепелил над 1000 хектара.

Никола, турист във Франция: "Успяхме да спасим единствено колата си."

Заради рекордната юнска жега, сезонът на горските пожари настъпи с месец по-рано. Тревожната истина е, че още в началото на юли, в някои райони на Европа продължителните горещини са изсмукали влагата от почвата. Което превръща растенията буквално в гориво.

Филип Алмейранте, координатор на Гражданска защита, Франция: "Досега смятахме, че горещите вълни са екстремни, случайни събития, но те вече се превръщат в нормални явления. Най-голямото ни предизвикателство е да гарантираме превенция, която сега липсва."

Новата гореща вълна в Западна Европа настъпва утре и ще продължи до края на седмицата.

#пожари #Португалия #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
2
Питон бе забелязан да пълзи край детска градина в Стара Загора
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
3
Намерено е тялото на второто дете, изчезнало в река Струма
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж, пострадал при инцидента с атракцион край Ахелой
4
Транспортират със санитарен самолет до Израел 17-годишния младеж,...
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на осминафинал на Уимбълдън
5
Григор Димитров пречупи Матео Беретини в пет сета и е на...
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала „Струма“
6
Тежкотоварен автомобил катастрофира на автомагистрала...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
2
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
3
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
4
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
5
Почина Димитрина Къндева, президент на Съюза по аеробика
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
6
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли

Още от: Европа

250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
Унгарският министър-председател внесе законопроект за прекратяване мандата на президента Унгарският министър-председател внесе законопроект за прекратяване мандата на президента
Чете се за: 00:52 мин.
Пожари в Европа: Горят горски площи в Португалия и Испания Пожари в Европа: Горят горски площи в Португалия и Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Пожари в Европа: Горят горски площи в Гърция, Португалия и Испания Пожари в Европа: Горят горски площи в Гърция, Португалия и Испания
Чете се за: 00:52 мин.
Удари и контраудари: Украински удари по пристанището на Санкт Петербург Удари и контраудари: Украински удари по пристанището на Санкт Петербург
Чете се за: 00:52 мин.
Папа Лъв ХІV освети паметна плоча в чест на своя предшественик папа Франциск на остров Лампедуза Папа Лъв ХІV освети паметна плоча в чест на своя предшественик папа Франциск на остров Лампедуза
Чете се за: 02:45 мин.

Водещи новини

Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Никола Цолов с двойна победа на "Силвърстоун"
Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения Полетите на Пеевски: Иван Демерджиев и Калин Стоянов с взаимни обвинения
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница След трагедията в Струма: Тридневен траур обявиха в Дупница
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Шести ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Пожари опустошават гори в Европа
Чете се за: 02:45 мин.
По света
250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден
Чете се за: 03:17 мин.
По света
МВР празнува 147 години – признание към служителите и почит...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Дърво падна върху два автомобила в центъра на Русе
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ