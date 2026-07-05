Пожари опустошават гори в Европа

Горските пожари, които бушуват през последните дни във Франция, Испания и Португалия, вече са изпепелили площ с размери над 17 хиляди хектара. Огнената стихия се приближава опасно близо до туристическия район Коста Брава в Каталуния. Заради настъпващата нова гореща вълна в много френски деператаменти е обявена опасност от пожари.

Екстремна суша, рекордна жега и силни ветрове. Взривоопасна комбинация, която разпали огнена стихия на Иберийския полуостров и в Южна Франция.

Асунсао Алмейда, Португалия: "Страхът, който изпитваме, е да се събудим в горящи къщи.

Пламъците са се разпространявали със скорост от около 800 метра в час. За четири дни са опустошили над 13 хиляди хектара."

"Къщата ми е тук. Цяла нощ ще стоя на пост."

Португалските власти съобщиха, че 80 процента от пожара вече е овладян, но все още има опасност огънят да се разрасне отново. В съседна Испания обаче огънят все още не е под контрол. Властите призоваха да не се ходи на плаж в Коста Брава. Заради пожара, от ваканционен лагер бяха евакуирани 150 души, половината от които деца.

Над 600 души се опитват да потушат пожар в Южна Франция. Той вече е изпепелил над 1000 хектара.

Никола, турист във Франция: "Успяхме да спасим единствено колата си."

Заради рекордната юнска жега, сезонът на горските пожари настъпи с месец по-рано. Тревожната истина е, че още в началото на юли, в някои райони на Европа продължителните горещини са изсмукали влагата от почвата. Което превръща растенията буквално в гориво.

Филип Алмейранте, координатор на Гражданска защита, Франция: "Досега смятахме, че горещите вълни са екстремни, случайни събития, но те вече се превръщат в нормални явления. Най-голямото ни предизвикателство е да гарантираме превенция, която сега липсва."

Новата гореща вълна в Западна Европа настъпва утре и ще продължи до края на седмицата.