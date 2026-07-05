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Пожари в Европа: Горят горски площи в Португалия и Испания

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Пожари в Европа: Горят горски площи в Португалия и Испания
Снимка: БТА
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Пожари има и в Португалия и в Испания. Над хиляда пожарникари се борят с пламъците в португалската област Возела. Според местни медии горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра.

Повече от 400 огнеборци и 130 единици техника се опитват да овладеят голям пожар в района на Жирона. Гаси се и по въздуха. Седем общини са частично блокирани заради пламъците. Синоптици предупреждават, че заради новата гореща вълна в Европа опасността от пожари остава висока.

#Испания #пожари #горещо време #Португалия

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