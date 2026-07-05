Пожари в Европа: Горят горски площи в Португалия и Испания

Пожари има и в Португалия и в Испания. Над хиляда пожарникари се борят с пламъците в португалската област Возела. Според местни медии горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра.

Повече от 400 огнеборци и 130 единици техника се опитват да овладеят голям пожар в района на Жирона. Гаси се и по въздуха. Седем общини са частично блокирани заради пламъците. Синоптици предупреждават, че заради новата гореща вълна в Европа опасността от пожари остава висока.