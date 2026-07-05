250 години САЩ: Горещо време, бури и евакуация белязаха празничния ден

Президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски разговаряха по телефона с американския държавен глава Доналд Тръмп по случай националния празник на Съединените щати. Тръмп е заявил, че специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще продължат да посредничат за мирно споразумение за Украйна и при необходимост са готови отново да посетят Москва. Разговорите се провеждат 2 дни преди ключова среща на върха на НАТО.

Кремъл обяви, че според Доналд Тръмп е необходимо по-бързо приключване на украинския конфликт, за да се реализира потенциалът на руско-американското икономическо сътрудничество.

Юрий Ушаков, съветник на президента на Русия: „Президентите естествено обсъдиха уреждането на конфликта в Украйна, включително в светлината на предстоящото участие на Доналд Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент отново потвърди готовността си да съдейства за бързо прекратяване на военните действия и търсене на мирни решения на кризата.“

От своя страна украинският лидер Зеленски увери, че провел много добър разговор с Тръмп.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Има реална перспектива за прекратяване на тази война и решителността на Америка ще бъде решаваща. Договорихме се да продължим разговора лично по време на срещата на върха на НАТО в Анкара."

В Съединените щати много паради и шествия бяха отменени, заради температури от над 40 градуса. Във Вашингтон се наложи евакуация заради дъжд и гръмотевични бури.

„Облаците са от типа на торнадото и е затишие пред буря. Пътуването ни струва скъпо. Чакаме фойерверките. Но докато се върнем, всичко ще е свършило“, каза Труди Суарт, посетителка от Канада.

Речта на президента започна с 3 часа със закъснение.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „След 250 години, духът на 1776-та все още живее във всички нас. Той все още гори в сърцето на всеки патриот, във всеки град и село и все още осветява целия свят със сиянието на американската свобода. На 250 години, ние може да сме най-старата конституционна република на Земята, но страната ни едва сега започва, защото най-доброто тепърва предстои.“

Президентът отдаде почит на ветераните и повтори позицията си срещу „комунистическата заплаха“, каквато според него представлява опозицията на демократите.

Националният празник завърши със зрелищни фойерверки в цялата страна.



