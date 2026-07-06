Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Управителят отрече версия за техническа неизправност

Делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг от миналото лято, при която загина млада майка, а синът й пострада тежко започва по същество в Бургас. Заседанието днес обаче беше временно прекратено заради сигнал за бомба в Съдебната палата. Възобновен ли е процесът и какво се случва в сградата на съда?

Делото започна с близо час и половина закъснение, след като около 10 часа, малко преди старта, беше получен сигнала за бомба в Съдебната палата, който е получен по електронната поща, насочен към районните прокуратури в цялата Бургаска област, а в съобщението е пишело, че заплахата се намира в Съдебната палата. Последва евакуация, полицията претърси сградата, но не е установено нищо съмнително. Подобни сигнали има и в редица градове на страната, като не само в съдебните палати, но и в болници и областни администрации. По същия начин също институционалните сгради са проверени.

А иначе делото днес започва с разпити на ключови свидетели за инцидента от миналото лято, като за първи път говори управителят на фирмата, отдала атракционното АТВ на подсъдимия Никола Бургазлиев. Управителят каза, че отхвърля версията да е имало техническа неизправност, както твърдеше защитата, тъй като всяка сутрин атракционните колички се проверяват.

Неделян Петров, управител на фирмата, отдала атракционна: „ Доколко знам експертизите са показали, че всичко по колата е изрядно, Според липсата на опит, паника, не мога да си го обясня." - БНТ: Според Вас има ли някаква техническа неизправност, както твърдяхте в началото? – Галина Колева, адвокат на подсъдимия: "Нека това да го обсъдим, когато дойде ред за обсъждане на техническата експертиза, сега сме се подготвили за свидетелите.“ Мирослав Здравков, съпруг на загиналата Христина: „Той ми уби жената, детето ми едвам оцеля, племенниците ми и те. Тя ми беше първата жена в моя живот. Аз съм нямал друга жена, от ученици сме заедно. Много ми е трудно да слушам тези неща.“

Делото продължава утре отново с разпити на свидетели.

Вижте повече в прякото включване на Давид Сукнаров.