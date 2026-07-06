Вълна от имейли за бомбени заплахи в цялата страна

Сградите на множество институции от различни градове получиха бомбени заплахи днес преди обед. Сред тях са Съдебната палата и болница в Плевен, в Бургас - също Съдебната палата, във Варна - областната администрация. От МВР заявиха за "По света и у нас" , че сигнали са регистрирани още в Ямбол, Благоевград, Велико Търново.

За част от случаите се знае, че заплахите са дошли по имейл. Органите на реда затвориха съответните институции и извършват нужните действия. От МВР заявиха, че отработват сигналите по протокол. Все още не е ясно откъде и извършена онлайн атаката.