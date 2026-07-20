България не намери верните решения и мечтата за финалите в Лигата на нациите угасна

Българският национален отбор по волейбол за мъже пропусна да намери място на финалите в Лигата на нациите. Действащите световни вицешампиони отстъпиха пред Франция с 0:3 (21:25,22:25,21:25) в последната си среща от заключителния турнир в Група 8, изиграна в изиграна в зала "НАУ Арена", Чикаго. Селекцията на Джанлоренцо Бленджини, имаше своите шансове и даде отпор, особено в третия гейм, когато можеше да завърже интригата в мача. Все пак актуалните олимпийски шампиони, които не играха за нищо, изглеждаха непробиваеми на посрещане и демонстрираха много повече аргументи.

По този начин българите пропуснаха да си осигурят виза за Нингбо. Освен това се повтори сценарият от миналата година, когато "лъвовете" държаха съдбата си в свои ръце, но загубиха срещу Иран в последния си мач.

Така "трикольорите" завършиха на осмото място в крайното класиране със седем победи, пет загуби и 20 точки, но това се оказа недостатъчно, тъй като се класират само първите седем отбора и домакина в лицето на Китай, който приключи на последната 18-та позиция. От своя страна французите финишираха на десетото място с шест успеха, шест поражения и 16 точки.

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Солидното представяне на начален удар отвори пътя за силен старт на символичните гости. Символичните домакини взеха мерки на посрещане и сервис, което материализираха в равенство. Началният удар, както и играта в защита, отново окрилиха французите да си създадат предимство от 4 точки. Българите не намериха сили да скъсят дистанцията си до повече от 3 точки, а „петлите“ продължиха да отиграват успешно за 25:21 в края на откриващата част.

Двата отбора тръгнаха ръка за ръка във втория гейм, като мощните атаки допринесоха за този факт. Френският отбор отново нямаше колебания на посрещане и на свой ред стигна до аванс от 3 точки. „Лъвовете“ съумяха да върнат усещането на интрига, стопявайки изоставането си до точка на няколко пъти. Търпението на действащите световни вицешампиони се отплати по пътя към равенството за 22:22, но символичните гости отбелязаха следващите 3 точки и поведоха с 2:0 в общия резултат.

Блокадата заработи за символичните домакини, които поставиха под напрежение френската защита и постепенно отвориха разлика от 5 точки в хода на третия гейм. Французите намериха ритъм и се отърсиха от първоначалния шок, а българите започнаха да грешат, което доведе до пълен обрат до плюс 3. Грешките в българския лагер започнаха да се трупат и „петлите“ заиграха още по-убедително. „Лъвовете“ проявиха характер, стигайки до 20:20 и 21:21, но четири поредни точки за действащите олимпийски шампиони сложиха точка на спора за крайното 3:0.

Александър Николов поведе колоната на реализаторите за "трикольорите" с 16 точки. Аспарух Аспарухов заби 10.

Матис Ено блесна за французите с 20 точки. Тео Фор реализира 11.