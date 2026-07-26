В Рани луг, Слишовци и Насалевци си спомниха за опустошителния пожар година по-късно (СНИМКИ)

Една година след опустошителния пожар, засегнал трънските села Рани луг, Насалевци и Слишовци местни жители, доброволци и представители на общинската и държавната власт почетоха годишнината с водосвет и курбан. Възпоменателното събитие се състоя в селата Насалевци и Рани луг, като последното беше сред най-тежко пострадалите от огнената стихия.

По повод годишнината там беше открита и изложбата „Огънят премина, паметта остава“.

Експозицията включва 15 табла със снимки и разкази, посветени на пожара, и беше открита символично в 15.46 - часът, в който е подаден първият сигнал за възникването на огъня.

Снимки: БТА