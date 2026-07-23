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Четири трансплантации са извършени след донорска ситуация в столичната болница "Царица Йоанна - ИСУЛ"

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Четири трансплантации са извършени след донорска ситуация в столичната болница "Царица Йоанна - ИСУЛ"
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Четири трансплантации са извършени след донорска ситуация в Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Царица Йоанна - ИСУЛ". Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Медицински надзор".

Екип на Военномедицинска академия с ръководител проф. Ивелин Такоров извърши успешна трансплантация на черен дроб на мъж на 48 години.

В Александровска болница екип с ръководител доц. Пламен Димитров извърши две бъбречни трансплантации - на мъж на 29 години и на жена 62 години.

Шанс за живот отвъд границите на България получи жена на 33 години, трансплантирана със сърце в болница в Атина, Гърция. Поради липса на подходящ реципиент в България и благодарение на членството на ИАМН в европейската платформа за обмен на органи ФОЕДУС, гръцките лекари извършиха успешната сърдечна трансплантация.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразяват своята най-дълбока признателност и поклон пред близките на починалата 36-годишна жена. В момент на най-тежка лична загуба, те намериха сили да изберат живота и да превърнат скръбта си в спасение за непознати хора.

#донорска ситуация #трансплантации #донорство

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