Съдови хирурзи от Бургас спасиха мъж с прерязана артерия на крака

Лекари от Клиниката по съдова хирургия на УМБАЛ - Бургас спасиха възрастен мъж, приет по спешност с прерязана артерия на крака и масивно кървене. Мъжът пострадал при битов инцидент, докато двамата със съпругата си работили в градината. Жената била зад него и неволно изтървала остър инструмент, който разрязал крака му.

"Нито аз, нито тя разбрахме как стана - само усетих силна болка, видях кръвта и веднага извикахме линейка", споделя пациентът. „Нараняването беше много тежко – прерязана бе една от артериите зад коляното, на място, където се отделя от основен кръвоносен съд на подбедрицата. Подобно нараняване води до много бърза и обилна кръвозагуба и без навременна медицинска намеса може да бъде фатално. При подобни тежки съдови травми времето е най-ценният фактор“, обясни д-р Радослав Шишков, съдов хирург.

Двамата с колегата си д-р Георги Миразчийски влизат в операционната и реконструират увредените съдове, за да възстановят кръвообращението и да запазят крака на пациента.

Спешната съдова операция продължава няколко часа през нощта. Ако пациентът е трябвало да бъде транспортиран на десетки или стотици километри, вероятността да оцелее е била много малка.

Пациентът вече е изписан от болницата и се чувства добре.

Лекарите напомнят, че при артериално кървене всяка секунда е решаваща. То може да бъде разпознато по яркочервената кръв, която излиза на силни пулсиращи струи, съвпадащи с ударите на сърцето. Загубата на голямо количество кръв настъпва за минути и може да застраши живота на пострадалия.

При подобен инцидент трябва незабавно да се подаде сигнал на телефон 112. До пристигането на медицински екип е важно раната да бъде притисната силно и непрекъснато с чиста кърпа, превръзка или друг чист текстил. Ако кървенето е от ръка или крак и не може да бъде овладяно с директен натиск, може да се постави турникет на 5 - 7 сантиметра над раната, по посока към сърцето, но не върху става. Пострадалият трябва да бъде поставен легнал, а при възможност засегнатият крайник да бъде повдигнат.