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Разширяват ледената пързалка в София, организират безплатни посещения на 800 ученици дневно

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Ако предложението бъде прието, столицата ще има най-голямата ледена пързалка в Европа

Ледена пързалка в София
Снимка: БТА
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Столичният общински съвет ще разгледа предложение за сключване на ново тристранно споразумение за сътрудничество между Столичната община, Фондация „София – европейска столица на спорта“ и „АСТ СЕРВИЗ“, което ще превърне зимния атракцион „Ice Park Sofia“ в Княжеската градина в една от най-големите ледени площадки в Европа, съобщиха от „Московска“ 33.

Инициативата е на председателя на градския парламент Цветомир Петров и заедно с останалите членове на УС на Фондацията е съвносител на доклада, който ще бъде гласуван в четвъртък на последното заседание на общинския съвет преди лятната ваканция.

Проектното разширение предвижда ледената площ в парка да достигне внушителните 9000 кв. м, като ще бъдат обособени над 1 километър ледени алеи за свободно пързаляне. За децата и начинаещите ще бъдат осигурени над 150 помощни средства и тренажори.

Снимки: БТА/Архив

Основен приоритет е и разширяването на безплатния достъп за ученици на възраст между 10 и 18 години, посочи председателят на СОС.

„Благодарение на новия мащаб на съоръжението, капацитетът за организирани безплатни посещения се удвоява – от 400 на 800 ученици дневно. В делничните дни, в периода от 10 януари до 1 март, ще бъдат осигурени по две безплатни двучасови сесии (сутрин и следобед) по предварителен график. За последните четири години инициативата вече е обхванала над 18 000 деца от 50 столични училища. Нашата най-важна и дългосрочна инвестиция винаги е била и ще бъде в децата на София. С това разширение не просто им подаряваме модер но място за спорт и забавление на открито, но и активно се борим с екранната зависимост и заседналия начин на живот. Удвояването на капацитета за безплатни ученически посещения гарантира равен достъп за хиляди софийски ученици. Едновременно с това, превръщането на „Ice Park Sofia“ в мащабна атракция от европейско ниво ще даде силен тласък на зимния туризъм в столицата ни, която ще бъде още по-привлекателна дестинация за гости от страната и чужбина“, коментира Петров.

Реализацията на проекта ще бъде чрез публично-частно партньорство.

#най-голямата в Европа #зимна пързалка #разширение #Столична община #предложение

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