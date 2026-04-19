Точно в 20.00 часа се включи видеонаблюдението в 682 секции от общо 11 653

В 20:00 часа се включи видеонаблюдението от 682 секции от общо 11 653, съобщиха от Министерството на електронното управление. Желаещите могат да следят процеса и на живо на evideo.bg.

От този момент, през следващия половин час, за видеоизлъчването ще се изпращат сигнали до ЦИК, МЕУ и РИК-овете на всеки 5 минути, а след 20.30 - на всеки 10 минути, допълват от ведомството.

Камерите се включват веднага след като председателят на секцията обяви изборния ден за приключил.

Устройствата трябва да са включени към зарядно устройство, да се поставят така, че да се виждат ясно всяка бюлетина и попълването на протокола.

Ако връзката прекъсне, устройството продължава да записва офлайн. След края на броенето записът се качва на сървърите ни и е достъпен за всеки.

На предходните избори е постигната 98% свързаност на устройствата.