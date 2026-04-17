Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Видеонаблюдението на броенето на бюлетините ще изпраща доклади на всеки 5 минути

Видеонаблюдението в изборния ден гарантира прозрачност при броенето, без да нарушава тайната на вота, уверяват от Министерството на електронното управление

удостоверение наследници вече набавя служебен път три институции
Видеонаблюдението в изборния процес е организирано така, че да осигурява пълна прозрачност при преброяването на бюлетините, като същевременно гарантира неприкосновеността и тайната на вота. В това уверяват два дни преди вота на 19 април от Министерството на електронното управление.

По данни на МЕУ по време на самото гласуване не се извършва видеонаблюдение, а камерите в избирателните секции се изключват в изборните помещения, разположени в училища. Те се активират едва след официалното приключване на изборния ден и обявяването на края на гласуването от председателя на секционната избирателна комисия.

Видеозаснемането започва при преброяването на бюлетините, като целта е да се осигури публичност и проследимост на този етап от изборния процес. Излъчването в реално време е достъпно за гражданите чрез платформата evideo.bg.

За настоящите избори е въведено и ново технологично подобрение – автоматични доклади на всеки 5 минути между 20.00 и 20.30 ч. за всички избирателни райони, които се изпращат до МЕУ и Централната избирателна комисия, както и 31 отделни доклада към районните избирателни комисии. След 20.30 ч. интервалът на докладване става на 10 минути.

Системата е проектирана така, че устройствата да осигуряват ясна видимост върху бюлетините и попълването на протоколите. При отпадане на интернет връзка записът продължава офлайн и се качва впоследствие на сървърите за публичен достъп.

При предходни избори е постигната над 98% свързаност на устройствата, като целта е този резултат да бъде надграден, съобщават още от министерството. Процесът е съгласуван с Комисията за защита на личните данни и е насочен към наблюдение на работата на секционните комисии, без идентифициране на присъстващи граждани.

#избори 2026 #Министерството на електронното управление #видеонаблюдение на изборите

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
4
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
5
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
6
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди изборите?
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди изборите?
Емил Дечев: Постъпили са 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения Емил Дечев: Постъпили са 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание "Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
"Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента "Мяра": Три политически формации остават близо до бариерата от 4%, пет са сигурните партии в парламента
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
