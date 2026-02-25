БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Главният секретар на МВР Мирослав Рашков отхвърли всички мотиви, с които искат отстраняването му

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Депутатите изслушват служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководители на служби в МВР по случая "Петрохан"

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков отхвърли всички мотиви, с които искат отстраняването му
Снимка: БТА
Категорично отхвърлям всички мотиви, с които бе поискано отстраняването ми като главен секретар на МВР. Това каза от парламентарната трибуна главният секретар на МВР Мирослав Рашков по време на изслушването в Народното събрание на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев и ръководители на служби в МВР заради появила се информация за оказван натиск от страна на министъра по случая "Петрохан".

Заставам на най-високата трибуна в България в качеството ми на български полицай и професионалист с 20-годишна кариера в МВР, обяви Рашков. За мен професията на полицай е символ на смелост и себеотдаване в полза на гражданите и обществото, посочи той.

Рашков каза, че иска да изрази "своите сериозни притеснения относно бъдещето на разследването по случая "Петрохан" и гарантирането на обективността по разкриването на пълната истина".

В понеделник, 23 февруари, служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви на брифинг в Министерския съвет, че е предложил освобождаването на Мирослав Рашков.

Въпреки че беше предупреден от председателстващия заседанието Николета Кузманова, че излиза извън темата на изслушването, Рашков продължи да коментира мотивите за оставката му в отговор на въпрос на председателя на парламентарната група на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.

Относно местните избори в Пазарджик преди година, главният секретар на МВР каза, че са свикани оперативни щабове и са били изготвени съответните планове за действие. Определени са били и групи за реагиране на сигнали, каза Рашков.

Друг мотив, с който е била поискана оставката му, са били действията на полицията по гарантиране на гражданския мир и живота и здравето на протестиращите през есента на 2025 г., съобщи той и разказа подробности по опазването на протеста на 1 декември. По думите му Столичната община не е съгласувала провеждането на шествието същия ден. Оценено е, че има голяма вероятност за нарушения на обществения ред, разясни Рашков. Органите на реда са призовавали за мирно протичане на събитието, имало е и срещи с организаторите на акцията. Задържани са 75 души, 23 от тях са известни на МВР, оповести Рашков. Той подчерта, че не е имало нито един тежко пострадал гражданин по време на протеста.

Снимки: БТА

От началото по случая "Петрохан" в публичното пространство се появиха множество коментари, свързани с лица и неправителствени организации, принадлежащи към определен политически кръг, каза Рашков. Заради това и за да бъде запазен обективният ход на действията на разследващите, както и за да бъде гарантирана равнопоставеността на всички издигнати версии, съм се въздържал от предоставянето на публична информация по случая, заяви той.

Мирослав Рашков информира, че неговият заместник Явор Серафимов, чиято оставка също беше поискана от Емил Дечев, е в болница. Главният секретар разкри, че на 10 февруари Серафимов е постъпил в болница, където му е направена операция. След изписването си от лечебното заведение той е представил болничен лист, а в диагнозата "не става въпрос за менискус". След усложнения заместник главният секретар е бил отново приет в болница, разкри Рашков.

