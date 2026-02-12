БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Служители на завод за целулоза в Свищов протестираха заради неизплатени заплати
Близо 300 служители на голямо предприятие за производство на целулоза в Свищов излязоха на протест днес заради неизплатени заплати.

Хората не са получавали възнаграждения от септември. От девет месеца предприятието е спряло производството си заради повишените цени на дървесината, която се използва за производството на целулоза. В същото време обаче никой от работниците не е освободен и до края на 2025 година служителите масово са били на работните си места. Повечето от тях са напуснали от януари заради неизплатените заплати.

Днес пред главния вход на завода хората настояха да им бъде изплатено дължимото. Никой от ръководството на предприятието не излезе при протестиращите. За БНТ по телефона собственикът Красимир Дачев заяви, че в момента се търсят варианти за изплащане на всички дължини трудови възнаграждения. Той допълни, че продава лично имущество, за да осигури необходимите средства. По думите му е възможно хората да получат заплатите си в рамките на този месец.

Не е ясно обаче дали и кога предприятието, което е най-големият работодател в района на Свищов, ще възобнови производството си.

Хората са категорични, че са проявили достатъчно търпение и нямат възможност да чакат повече.

