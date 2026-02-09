Опит за плащане с фалшиви 20 евро разследват в Перник

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Камион прегази пешеходец в София, шофьорът избяга
Чете се за: 00:52 мин.

Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Експертиза ще установява автентичността на банкнотата

евро касата търговци клиенти приемат спокойно края двойното обращение
Слушай новината

Криминалисти в Перник разследват сигнал за фалшива банкнота с номинал 20 евро. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Сигналът е подаден вчера от 41-годишна перничанка, продавач-консултант в магазин в центъра на града. Купюрът е иззет, а полицията е установила човека, опитал се да плати с банкнотата. Назначена е експертиза, която ще установи нейната автентичност. По случая е образувано бързо производство.

От началото на годината в област Перник са образувани две досъдебни производства за опити да се прокарат фалшиви банкноти. Първият случай е от магазин за цветя в Перник, където клиент опитал да се разплати с фалшива банкнота от 50 евро. При последващ обиск в купувача били открити още 12 фалшиви банкноти. Вторият случай е от 11 януари в казино на площад „Кракра Пернишки“, където банкнотата от 500 евро се оказала реквизитна. По двата случая са образувани досъдебни производства.

