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Делфинариумът във Варна посреща посетители по четири пъти на ден през лятото

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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делфинариумът варна посреща посетители четири ден лятото
Снимка: БТА/Архив
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Делфинариумът във Варна продължава да бъде сред най-посещаваните места по българското Черноморие и през това лято предлага по четири дневни срещи с делфините за своите гости, съобщиха от атракциона.

Представленията са в 10:30 ч., 12:00 ч., 15:30 ч. и 17:00 ч., което дава възможност на туристите да изберат най-удобния за тях час.

За варненци и гостите на крайморския град Делфинариумът е предпочитано място за семейни посещения през летните месеци. Той предлага интересни преживявания за деца и възрастни, а срещата с делфините остава един от най-запомнящите се моменти за малките посетители по време на ваканцията.

Гостите могат да наблюдават уменията на делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър, които демонстрират впечатляващи скокове, акробатични елементи и различни упражнения във водата. Сред акцентите е и спасителна акция, при която делфините показват как могат да окажат помощ на човек във водна среда.

По време на представленията посетителите ще видят още музикални изпълнения, танцови елементи и интерактивни занимания с публиката, включително игра с топка, която традиционно предизвиква голям интерес сред децата.

Всяка година хиляди български и чуждестранни туристи посещават Делфинариума, който е сред емблематичните места във Варна. През настоящия летен сезон се очаква значителен брой гости от Германия, Великобритания, Румъния, Полша, Чехия, Украйна, Австрия, Нидерландия и Белгия, както и много български туристи, избрали за своята почивка Варна и Северното Черноморие, допълват от атракциона.

#Делфинаруимът във Варна #Делфинариум #делфини #Варна

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