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Екстрадират Стоян Мавродиев в България

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Бившият щеф на ББР беше задържан в Белград през юни

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Бившият изпълнителен директор на ББР Стоян Мавродиев се очаква днес да бъде екстрадиран от Сърбия в България. Той беше задържан в Белград при кацането му с полет от Дубай в началото на юни. Предаването му на българските власти ще се случи на граничен пункт Калотина. След това по всяка вероятност Мавродиев ще бъде отведен в Националната следствена служба, за да му бъде повдигнато обвинението лично.

Ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, до 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за неотклонение да му наложи. Мавродиев е разследван за отпускането на необезпечен кредит от близо 150 млн. лева на фирма, свързана с Румен Гайтански. По това дело обвиняеми са още самият Гайтански и управителят на дружеството, получило кредита. При разследването стана ясно, че 30 млн. лева от кредита са преведи на друга фирма, която пък е изплатила дълг на ТЕЦ Варна, който по това време е собственост на Ахмед Доган.

#на ББР #бивш шеф #екстадират #Стоян Мавродиев #България

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