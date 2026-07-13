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Какви са проблемите със сметосъбирането в квартал „Сухата река“?

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Зрителски сигнал до БНТ. Жителка на столичния квартал „Сухата река" се оплаква от „фрапираща мръсотия" и неприятни миризми „покъртителна смрад". Проблемите със сметопочистването там са от 7 месеца. Каква е причината и кога районът ще има сключен договор за почистване? Район Подуяне е с кризисно почистване на боклука от декември. В края на миналата година контейнерите там преливаха, но месец по-късно ситуацията се нормализира след като столичното предприятие за третиране на отпадъци се включи в почистването. Бяха наети нови служители и техника. От 1 ви юли сметоизвозването пое „Софекострой".

Кристиян Христов, кмет на район „Подуяне": „Започна да се събира едрогабаритения отпадък, да се мете, да се мие и да се чистят шахти, това са неща кото 7 месеца не бяха изпълнявани.“

- Събираме всичко.

- А, колко често, има ли натрупване?

- Има, има, всеки ден чистим.

Хората обаче не усещат да е чисто. За тези седем месеца отпадъци са се разпилели по тревните площи и никой не ги събира.

Пепи: „Чистотата е безобразна. Ужасно, в седмицата по веднъж събират, изхвърлят само кофата и всико оставят.“

Нешка Иванова: „От зле та на зле. Аз съм в квартала родена, такова чудо не е било.“

Голяма част от кофите в квартал „Сухата река" изглеждат така, ситуацията се влоши след големия пожар в една от фирмите за рециклиране в София. Фирмата не работеше 10 дни и сега наваксва. За района има и избран изпълнител -консорциум с турско участие. Те ще чистят и в Изгрев и Слатина. Досега договорът не можеше да бъде подписан заради обжалвания. Преди дни Върховният административен съд се произнесе и даде зелена светлина на Столичната община.

#сметосъбирането #проблеми #"Сухата река" #КвАРТал

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