Дрифт завърши с инцидент във Варна: Дете е с наранявания

20-годишен водач е извършвал дрифт, движейки се по бул. „Цар Освободител“, след което се е включил в ул. „Вяра“ във Варна, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР – Варна.

Управляваният от него автомобил се е ударил в бордюр и се е преобърнал, като при произшествието са ударени и два други автомобила.

При инцидента е пострадало дете, пътувало в един от ударените автомобили. То е с порезни наранявания от счупено стъкло, без опасност за живота.

Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

На мъжа са съставени актове за причиненото пътнотранспортно произшествие и за извършване на дрифт, а свидетелството му за управление на МПС е отнето за срок от една година.