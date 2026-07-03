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Румен Радев за „Лукойл“: Надявам се да няма арбитраж

Милена Кирова от Милена Кирова
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Румен Радев за „Лукойл“: Надявам се да няма арбитраж
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„Надявам се да се избегне арбитраж по темата „Лукойл“. Това заяви по време на блицконтрол премиерът Румен Радев в коментар по въпросите, свързани с рафинерията и постигнатите договорености за доставките на суров петрол. По думите му има движение в посока облекчаване на снабдяването, което може да се отрази положително на работата на „Лукойл Нефтохим“.

Слави Василев, “Прогресивна България”: За "Лукойл Нефтохим" и Литаско - по какъв начин преговорите на правителството промениха ситуацията за рафинерията? Смятате ли, че разговорите спомогнаха за по-лесно снабдяване със суров петрол? Смятате ли, че това ще се отрази на крайния потребител? За 21 санкционен пакет - България каза, че ще възрази, ако Алекперов е там, смятате ли, че това спомогна за разговорите с Литаско?"

Румен Радев, министър-председател: "Дали е имало регулярен диалог - такъв не е имало с "Лукойл България" и особени търговски управител по това време. Заради изискуем невърнат заем в съществени размери на "Лукойл Нефтохим" е бил наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. Разбираме впоследствие след като имаме нов особен търговски управител - рафинерията е била принудена да работи с тежки видове нефт. Това води до бързо задръстване на инсталациите, до удължаване на маршрутите на танкерите. Постигнахме споразумение Литаско да вдигне този запор. Рафинерията вече ще може по-лесно да доставя петрол с необходимите характеристики. Дали резервите към 21-ви пакет санкции ще спомогне да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам. Имаме движение в тази посока. Надявам се, че този арбитраж ще бъде избегнат."

#блицконтрол #Лукойл #Румен Радев

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