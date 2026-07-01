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Канада влиза в „Евровизия“ – първото ѝ участие ще е в България

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За участието си в конкурса Канадската обществена телевизия е получила бюджет от над 93 милиона евро

кабинетът одобри действията организацията евровизия 2027
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Канада ще направи своя дебют на песенния конкурс „Евровизия“ следващата година в България, с домакин Българската национална телевизия.

Канадската певица Селин Дион печели „Евровизия“ през 1988 г., но като представител на Швейцария.

За участието си в „Евровизия“ Канадската обществена телевизия е получила бюджет от над 93 милиона евро. Това е първият дебют в конкурса след Австралия, която се присъедини през 2015 г.

Преди дни, на Генералната асамблея на EBU в Прага, на БНТ беше дадена висока оценка за победата на „Евровизия 2026“ и за подготовката на домакинството на „Евровизия 2027“.

#Евровизия 2027 #Дебют #евровизия #Канада

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