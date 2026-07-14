Джейми Карагър: Англия трябва да използва слабостите на Меси в защита

Бившият защитник на Англия Джейми Карагър смята, че "трите лъва“ трябва не само да търсят начин да ограничат Лионел Меси, но и да се възползват от неговите слабости в дефанзивен план в полуфиналния сблъсък срещу Аржентина на световното първенство.

Меси е сред големите герои на Мондиал 2026 с осем гола и две асистенции, но според Карагър именно поведението му без топка може да даде предимство на английския тим.

"Няма нищо ново около Меси. Той е на най-високо ниво вече 20 години и никой не е намерил идеалния начин да го спре. Англия трябва да има ясен план, но също така трябва да мисли как да използва неговите слабости. Когато съперникът владее топката, той почти не се връща в защита. Това означава, че Аржентина често се защитава само с девет полеви футболисти“, коментира Карагър.

Според него двубоят може да се развие по различен начин от повечето срещи на Англия на шампионата, тъй като аржентинците няма да се приберат дълбоко в собствената си половина.

"Надявам се да се получи мач, подобен на този срещу Хърватия. Аржентина обича да атакува и няма да държи всички играчи зад топката. Крайният им защитници се включват често напред и това може да отвори пространства, които Англия да използва“, добави той.

Карагър коментира и появилите се спекулации за напрежение между селекционера Томас Тухел и Джуд Белингам след четвъртфиналния успех над Норвегия. Според него различия в съблекалнята няма.

"Не видях нищо нередно в думите на Тухел. Англия не изигра най-добрия си мач и той просто беше честен. Белингам също говореше под влияние на емоциите след двубоя. Убеден съм, че между тях няма никакъв проблем“, заяви анализаторът.

Бившият английски национал призова още Тухел да заложи на Букайо Сака като титуляр срещу Аржентина, въпреки че крилото все още не е в оптимална физическа форма.