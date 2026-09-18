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Патрик Виейра: Ще бъда 300% отдаден на сенегалския национален отбор

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
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Бившият френски национал застана начело на „лъвовете от Теранга“ преди месец.

патрик виейра бъда 300 отдаден сенегалския национален отбор
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Патрик Виейра представи първия си състав за квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 г. Бившият френски национал бе назначен начело на Сенегал, след като Папе Тиау беше уволнен след световното първенство. Тимът загуби на осминафиналите от Белгия.

Виейра, който е световен и европейски шампиот с Франция, проведе първата си пресконференция като треньор на националния отбор в родния си град Дакар. Той започна с дълго встъпително изявление.

Докато Сенегалската футболна федерация (ФФФ) преживява голяма вътрешна криза по време на последния Мондиал, Виейра възнамерява да запази основното ядро на отбора, но и да даде шанс на млади таланти.

„Мога да ви гарантирам едно нещо: ще бъда 300% отдаден на сенегалския национален отбор. Ще работя тялом и духом, за да възстановя славата на Сенегал“, обеща 50-годишният специалист.

Той представи първия си състав, който ще вземе участие в квалификациите за Купата на африканските нации през 2027 г. Сенегал ще играе на 25 септември срещу Мозамбик и на 29 септември срещу Етиопия.

Подчертавайки желанието си да даде шанс на „ново поколение“, което да бъде интегрирано до световното първенство през 2030 г., бившият треньор на Ница и Страсбург обяви, че е повикал седем нови играчи в разширения си състав от 29 души. Най-очакваният от тях е Маланг Сар, чието име се свързва с националния отбор на Сенегал от много месеци. Защитникът Садибу Сане, който започна сезона добре с Монако, също е повикан.

Бившият младежки играч на ПСЖ Ибрахим Мбайе, който премина в Астън Вила това лято, също е избран, както и новото попълнение на Манчестър Сити Илиман Ндиайе.

Наставникът няма да може да разчита на Едуар Менди, който наскоро обяви оттеглянето си от националния отбор и на Садио Мане, който е с контузия.

„Той със сигурност ще бъде в състава следващия път“, обеща Виейра.

„Познавам много добре нетърпението, наясно съм с резултатите на Сенегал в последните два турнира. Като се имат предвид играчите, които имаме, трябва да изискваме резултати. Не дойдох тук, за да бъда просто фигура“, завърши бившият играч, който има 107 мача с националната фланелка на Франция.

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#национален отбор по футбол на Сенегал #Патрик Виейра

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