дженоа освободи патрик виейра

Дженоа ще си търси нов треньор. На поста повече няма да бъде Патрик Виейра, обявиха официално от клуба. Французинът бе освободен, а причината е, че тимът се намира на последното 20-то място във временното класиране на Серия А, като все още няма победа от началото на сезона. Според Gazzetta dello Sport той сам си е подал оставката.

Виейра, световен шампион с Франция като футболист, бе назначен на поста преди година, когато замени уволнения Алберто Джилардино. Той пое отбора на точка над зоната на изпадащите и завърши 13-и в класирането, с което заслужи нов договор за още две години.

Дженоа обаче загуби шест от деветте си мача през този сезон и през миналия уикенд отстъпи с 0:2 на новака в елита Кремонезе. Очаква се Роберто Мургита и Доменико Кришито да водят отбора в понеделник срещу Сасуоло.

Тази смяна е втората за седмицата в италианското първенство, след като Лучано Спалети замени уволнения Игор Тудор в Ювентус.