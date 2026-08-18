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Патрик Виейра застана начело на Сенегал

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Спорт
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За последно Виейра беше в Дженоа.

дженоа освободи патрик виейра
Снимка: БТА
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Бившият френски национал Патрик Виейра е новият селекционер на националния отбор на Сенегал, обявиха от местната футболна федерация.

За последно Виейра беше в Дженоа, който той напусна през ноември 2025 г. Той е бил начело още на Страсбург, Кристъл Палас, Ню Йорк Сити, Ница и младежкия отбор на Манчестър Сити.

Виейра наследява Папа Тиава, който заемаше поста от 2024 г. През 2026 г. Сенегал спечели Купата на африканските нации, но по-късно беше дисквалифициран от Конфедерацията на африканския футбол заради поведението на треньора и играчите по време на финалния мач срещу Мароко.

На Световното първенство през 2026 г. Сенегал достигна до 1/16-финалите, където загуби от Белгия с 2:3 след продълженията.

#Национален отбор на Сенегал по футбол #Патрик Виейра

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