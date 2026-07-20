Рекорден трафик: Колони от леки коли и до 8 часа чакане на „Капитан Андреево“

Между 2 и 3 километра достигат колоните от леки автомобили в края на автомагистрала „Марица“ преди ГКПП „Капитан Андреево“.

През последните дни преминаването на границата с Турция се превърна в сериозно изпитание за пътуващите, като чакането достига между 3 и 8 часа.

Снимки и видеоклипове на дългите опашки масово се споделят в социалните мрежи. Основната част от автомобилите са на турски граждани, живеещи и работещи в страните от Западна Европа, които традиционно се прибират в родината си за летните отпуски. Засилен е и потокът в обратната посока.

Само през последното денонощие през ГКПП „Капитан Андреево“ са преминали 10 120 автомобила – своеобразен рекорд за натовареността на граничния пункт.