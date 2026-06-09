Регионалното сътрудничество - залог за бързо развитие на региона

Може ли регионалното сътрудничество да е ключ към развитието на Балканите, въпреки че се намират в близост до сцени на бойни действия. Темата коментира гръцкият заместник-министър на вътрешните работи Константинос Гиулескас.

- Николай Кръстев: Как Гърция възприема процесите на сигурност на Балканите?

Константинос Гиулескас, заместник - министър на вътрешните работи на Гърция, отговорящ за секторите Македония и Тракия: Гърция действително се откроява като „остров на стабилност“ в региона. Това, разбира се, не би били толкова значимо, ако не работехме всички, за да успеем да внедрим тази сигурност в целия регион на Югоизточна Европа. Затова вярваме и министър-председателят Кирякос Мицотакис е предприел конкретни инициативи в тази насока, че ще трябва да работим заедно, за да успеем да създадем условия за стабилност и сигурност в нашия регион, тъй като само тогава ще сме в състояние да говорим за напредък, само тогава ще можем да говорим за сътрудничество.

- Вашата страна помогна на България за нейната сигурност преди няколко месеца, разполагайки "Пейтриът" системата в разгара на войната в Иран?

- В настоящия момента в региона има военни конфликти: войната в Украйна, ситуацията в Газа, в Средния изток, продължава войната в Иран. Поради това, Гърция бе принудена да засили своята мощ, чрез споразумения и договори, паралелно да модернизира въоръжените си сили, именно за да защитава мира, да избягва грозящите опасности. Този процес разглеждаме в един по-широк смисъл на сътрудничество и в областта на отбраната. Върху това се основава инициативата на Гърция за военното сътрудничество и помощ към България с противовъздушните ракети „Пейтриът“, тъй като искаме сигурност в целия регион. Възприемаме България като стратегически партньор за нашето развитие, желаем паралелно, където това е необходимо и можем да бъдем полезни, да предоставим всяка възможна помощ към вашата приятелска страна.

- Преди дни, по време на визитата си в София, гръцкият премиер даде ясна заявка за изграждането на вертикалния коридор, който е ключов за европейската и регионалната сигурност, както и за магистралата между Гърция, България, Румъния - Молдова и Украйна, как гледате на процесите на свързаност?