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Регионалното сътрудничество - залог за бързо развитие на региона

Николай Кръстев от Николай Кръстев
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Чете се за: 05:17 мин.
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Може ли регионалното сътрудничество да е ключ към развитието на Балканите, въпреки че се намират в близост до сцени на бойни действия. Темата коментира гръцкият заместник-министър на вътрешните работи Константинос Гиулескас.

- Николай Кръстев: Как Гърция възприема процесите на сигурност на Балканите?

Константинос Гиулескас, заместник - министър на вътрешните работи на Гърция, отговорящ за секторите Македония и Тракия: Гърция действително се откроява като „остров на стабилност“ в региона. Това, разбира се, не би били толкова значимо, ако не работехме всички, за да успеем да внедрим тази сигурност в целия регион на Югоизточна Европа. Затова вярваме и министър-председателят Кирякос Мицотакис е предприел конкретни инициативи в тази насока, че ще трябва да работим заедно, за да успеем да създадем условия за стабилност и сигурност в нашия регион, тъй като само тогава ще сме в състояние да говорим за напредък, само тогава ще можем да говорим за сътрудничество.

- Вашата страна помогна на България за нейната сигурност преди няколко месеца, разполагайки "Пейтриът" системата в разгара на войната в Иран?

- В настоящия момента в региона има военни конфликти: войната в Украйна, ситуацията в Газа, в Средния изток, продължава войната в Иран. Поради това, Гърция бе принудена да засили своята мощ, чрез споразумения и договори, паралелно да модернизира въоръжените си сили, именно за да защитава мира, да избягва грозящите опасности. Този процес разглеждаме в един по-широк смисъл на сътрудничество и в областта на отбраната. Върху това се основава инициативата на Гърция за военното сътрудничество и помощ към България с противовъздушните ракети „Пейтриът“, тъй като искаме сигурност в целия регион. Възприемаме България като стратегически партньор за нашето развитие, желаем паралелно, където това е необходимо и можем да бъдем полезни, да предоставим всяка възможна помощ към вашата приятелска страна.

- Преди дни, по време на визитата си в София, гръцкият премиер даде ясна заявка за изграждането на вертикалния коридор, който е ключов за европейската и регионалната сигурност, както и за магистралата между Гърция, България, Румъния - Молдова и Украйна, как гледате на процесите на свързаност?

- Това сътрудничество в енергийния сектор с вертикалния коридор, минаващ през Гърция, България и Румъния развива и дори променя геополитически и геостратегически значимостта на нашия регион. Този коридор, който ще осигурява предоставянето на енергия на цяла Североизточна Европа, извежда на преден план ключовото значение на страните, през които преминава. Ние искаме това да се случи. Но освен енергийния коридор, се нуждаем и от една добра пътна и железопътна мрежа, тъй като само така страните ни могат да се поддържат и да са свързани в региона. Искаме да пристъпим и към други споразумения, които да гарантират, че продуктите и стоките, достигащи до гръцките пристанища през България, Румъния и други страни, ще могат да достигат до Централна Европа още по-бързо. Стоките, идващи през Черно море, на пристанището на Варна например, да могат да достигат по-бързо до Гърция или където и да е другаде. Това обаче изисква много добра съвместна работа. Вярвам, че това е пътят за изграждането на нашето общо бъдеще, да създадем в региона онези инфраструктури, които ще ни позволят по-бързо развитие. По този начин разбираме сътрудничеството помежду ни и в енергийния сектор, но и в по-широк смисъл с целия Балкански регион. Именно поради това говорихме с премиер - министъра и с компетентните министерства в Гърция. Поемаме една важна инициатива, която нарекохме „Балканска инициатива за външна отвореност“. Тя се основава на капацитета на Северна Гърция, в непосредствена близост до България – Солун, Кавала, Александруполис, които са близки дестинации до София и това е голямото ни преимущество. От два месеца и половина, започнахме тази политическа инициатива. В България се срещнахме с представителите на съответните институции, подписахме меморандуми и пристъпихме към реализирането на сътрудничества водени от логиката „не чакаме прогреса да ни застигне, а ние забързваме темпове и предизвикваме прогреса“ в съседския регион.

#Константинос Гиулескас #Гърция

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