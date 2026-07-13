Руският патриарх и Вагит Алекперов отпадат от списъка със санкции

Българските резерви са взети предвид и руският патриарх Кирил и собственикът на „Лукойл” Вагит Алекперов са били извадени от списъка със санкции на Европейския Съюз. Това съобщи в Брюксел министърът на външните работи Велислава Петрова. Първите дипломати на Европа обсъдиха 21-вия пакет от санкции срещу Русия.

Кая Калас, върховен представител на ЕС за външна политика и сигурност: „Днес се надяваме да съгласуваме всички 250 позиции. Работим по 21-вия пакет санкции, за който все още нямаме съгласие. Ще обсъждаме стратегията за Черно море, имаме готов морски център там. България и Румъния работят заедно за защита на критична инфраструктура, но също и срещу хибридните заплахи в този регион.“