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Халфът на ЦСКА Петко Панайотов преди реванша с Дери Сити: Отиваме да ги отстраним

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Панайотов говори пред репортери на заминаване за реванша с Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа

Халфът на ЦСКА Петко Панайотов преди реванша с Дери Сити: Отиваме да ги отстраним
Снимка: БТА

Полузащитникът на ЦСКА Петко Панайотов изрази увереност, че "червените" ще успеят да елиминират Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа.

Панайотов говори пред репортери на заминаване за реванша в Северна Ирландия.

В първата среща в София ЦСКА спечели с 3:2. Реваншът е утре от 20:30 часа.

“Отиваме, за да ги отстраним. Настроението е позитивно. Неприятно е, че Лапоухов и Ебонг няма да са с нас, но затова сме един отбор и трябва да се справим без тях", каза Панайотов.

"Анализирахме грешките от първия мач. Противникът играе първенство, но трябва да се адаптираме и да си свършим работата. Дузпите са вариант, но се надявам да не се стигне дотам", каза още халфът на ЦСКА.

"Богатство е да имаш футболист като Сенси до себе си. Стремя се да взема каквото мога от него. Добрата конкуренция винаги е позитивна. Надявам се този сезон да бъде успешен за всички", каза още Петко Панайотов.

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#Петко Панайотов #ПФК ЦСКА

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