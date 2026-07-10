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Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Спортният директор на ЦСКА остана със смесени чувства след победата над Дери Сити с 3:2.

Бойко Величков
Снимка: Startphoto.bg
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Не бива да бъдем доволни от този резултат, защото и класата и превъзходството ни бяха повече. Това каза спортният директор на ЦСКА Бойко Величков след победата на „червените“ с 3:2 над Дери Сити в първия мач от първия предварителен кръг на Лига Европа.

„Разочаровани сме, не бива да бъдем доволни от този резултат, защото и класата и превъзходството ни бяха повече. Трябваше да победим по-убедително. Трябва да останем концентрирани и максимално мобилизирани, защото трябва да отстраним този противник", каза Величков след последния съдийски сигнал.

„Те имаха малко на брой ситуации, но за наше съжаление, заради грешки в отбраната ни, ефективни ситуации, в които успяха да отбележат. Със сигурност имаме голяма вина за получаването на головете, защото се допуснаха грешки. Колкото първият толкова и вторият, според мен и двата гола имаше как да бъдат предотвратени. Не бяхме готови да противодействаме. Не искам да давам оценки на играчите, треньорите ще си кажат своето мнение“, каза още Величков.

„Има коварност в този резултат, разбира се, и 3:1 да беше останало, пак щеше да има едно наум в нашите глави. Ясно е, че сме задължени да продължим напред. Трябва да продължим със същия контрол и да бъдем по-ефективни пред противниковата врата. Вкарахме три гола, но мисля, че можехме повече. Със сигурност на грешките в защита трябва да обърнем внимание“, завърши Величков.

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