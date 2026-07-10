Бойко Величков: Трябва да обърнем внимание на грешките в защита

Не бива да бъдем доволни от този резултат, защото и класата и превъзходството ни бяха повече. Това каза спортният директор на ЦСКА Бойко Величков след победата на „червените“ с 3:2 над Дери Сити в първия мач от първия предварителен кръг на Лига Европа.

„Разочаровани сме, не бива да бъдем доволни от този резултат, защото и класата и превъзходството ни бяха повече. Трябваше да победим по-убедително. Трябва да останем концентрирани и максимално мобилизирани, защото трябва да отстраним този противник", каза Величков след последния съдийски сигнал.

„Те имаха малко на брой ситуации, но за наше съжаление, заради грешки в отбраната ни, ефективни ситуации, в които успяха да отбележат. Със сигурност имаме голяма вина за получаването на головете, защото се допуснаха грешки. Колкото първият толкова и вторият, според мен и двата гола имаше как да бъдат предотвратени. Не бяхме готови да противодействаме. Не искам да давам оценки на играчите, треньорите ще си кажат своето мнение“, каза още Величков.