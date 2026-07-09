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Христо Янев: Всички работим ЦСКА да играе красив и атакуващ футбол

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Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
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Наставникът похвали феновете на „червените“ за оказаната подкрепа от трибуните.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
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Наставникът на ЦСКА Христо Янев коментира победата с 3:2 над Дери Сити в първи мач от квалификациите за Лига Европа. Младият наставник похвали играчите си за старанието и сподели, че не е изненадан от защитния футбол на съперника. Янев е категоричен, че сега той и щабът му трябва да обърнат внимание на допуснатите грешки, за да могат те да бъдат изчистени за реванша.

„Вкарахме красиви голове, 65 процента владеене на топката, имаме 17 удара към противниковата врата. Има детайли и върху, които трябва да порабитим. Те играят в разгара на първенството си и това трябва да се отчете. Не отстъпихме в нито един момент. Те ни предложиха нисък блок, играха с четирима централни защитници 10 човека зад линията на топката. С това трябва да се справяме и е наш проблем как да намираме път към вратите на съперника“, коментира Янев.

„Всички ние работим ЦСКА да играе красив и атакуващ футбол. Днес вкарахме три много хубави гола и това трябва да е нашият стил на игра. Феновете направиха този ден специален. Сега трябва да обърнем внимание на грешките. Ние знаем какви качества имаме като индивидуалности и като отбор. Трябва да вярваме повече в това, което можем. Не съм изненадан от равностойния мач“, добави още младият специалист.

„Сбъднах една моя мечта, чувството е страхотно да водя любимия си отбор в евротурнирите. Искам да играем много мачове в Европа, да радваме феновете и да оправдаем многото средства, които се влагат ние да сме добър отбор“, завърши Янев.

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#Дери Сити #УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА София #Христо Янев

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