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ЦСКА взе минимален аванс в домакинството си на Дери Сити

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Спорт
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"Червените" се наложиха над северноирландците с 3:2

ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА победи Дери Сити с 3:2 в първи мач от първия квалификационен кръг на Лига Европа. "Червените" доминираха срещу непретенциозния съперник от Северна Ирландия и взеха минимален аванс преди реванша следващата седмица.

Два гола за успеха вкара Йоанис Питас, а един добави капитанът Бруно Жордао. Добре се включи и звездното ново попълнение Стефано Сенси, който на няколко пъти се отличи с класни отигравания, записа и асистенция за гола на Жордао.

Около 15 000 зрители изгледаха на живо на Националния стадион "Васил Левски" завръщането на ЦСКА на европейската сцена след двугодишно отсъствие от евротурнирите.

ЦСКА поведе в резултата в 19-ата минута. Стефано Сенси центрира от корнер, гостите не изчистиха добре и топката попадна у Питас, който овладя добре и с майсторски удар прати топката в мрежата.

Против хода на играта гостите изравниха в 31-а минута след колективна грешка в защитата на ЦСКА. Майкъл Дъфи изпълни фаул и свари неподготвена защитата в червено, която позволи на Лиъм Бойс да прати топката в мрежата на Лапоухов.

Четири минути преди почивката ЦСКА отново поведе. Стефано Сенси подаде на Жордао, който с мощен шут от разстояние не остави шансове на вратаря на Дери.

ЦСКА продължи да диктува играта и през втората част и успя да стигне до трети гол в 53-а минута. Играчът на мача Йоанис Питас напредна през центъра, подаде на Пастор, който върна топката към кипъреца и той без забавяне вкара втория си гол в мача.

В 66-ата минута попадение на гостите не бе признато заради засада на Лиъм Бойс, но ситуацията загатна за колебания в защитния вал на ЦСКА и тези впечатления се затвърдиха минута преди края, когато отново неточност и статични действия на отбраната в червено позволиха на гостите да стигнат до втори гол. Бари Котър финтира Анхело Мартино и центрира, а Патрик Маклийн свали с глава за Джеймс Олайинка, който отблизо не сгреши - 3:2.

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#Дери Сити

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