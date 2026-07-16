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Манол Генов: "Български ВиК Холдинг" разработва планове за подмяна на остарелите помпени станции

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Генов обяви, че има нужда от нов начин за определяне на цените, инвестициите и разходите във ВиК-сектора

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"Български ВиК Холдинг" е възложил доклад, който да посочи потреблението на ел. енергия на всяка една помпена станция в страната, за да се разработи програма за бърза енергийна ефективност на съоръженията. Това каза бившият екоминистър и член на ръководството на "Български ВиК Холдинг" Манол Генов в студиото на "Денят започва".

Манол Генов, член на Съвета на директорите на "Български ВиК Холдинг": "Изискали сме товарите, които тези съоръжения имат за потреблението в определените диапазони на деня. И нашата идея е да правим една програма бърза за енергийна ефективност. Даже ще се позволя така да споделя, че имаме идея и възобновяваме енергийни източници да включим, които рано или късно ще доведат до спестяване на енергия. Правили сме повърхностно обследване. Плюс това съоръженията, помпите с които се добива тази вода, руски помпи, които не бива да работят повече от 30 години. Представете си колко е тежко обслужването на един такъв вид остарели съоръжения."

Идеята е да се разработи програма за подмяната на тези съоръжения, както и да се създаде съвременно зониране на водопроводната мрежа, което да помогне при ремонти и аварии:

Манол Генов, член на Съвета на директорите на "Български ВиК Холдинг": Има дълги водопроводи по 10, 12, 15 км, които обслужват няколко населени места. И когато аварира едно съоръжение, трябва да изпразниш водопровод с огромно количество вода. Не са взимани мерки на населените места на входа на ВиК мрежите да бъдат направени водоеми, които да съхранят определено количество вода, за да може тя да бъде резервирана и да бъде подавана."

Манол Генов обясни, че състоянието на едно от най-големите ВиК дружества у нас - това в Добрич, може да бъде определено като "състояние на кома". Има проблеми с персонала, техническата обезпеченост и финансите, допълни той.

Манол Генов, член на Съвета на директорите на "Български ВиК Холдинг": ВиК - Добрич е уникално ВиК по своята структура и със своите проблеми, защото има една огромна мрежа. Четири хиляди километра мрежа. В годините там управлението не е било адекватно, защото то е специфично. Там има подземни сондажи на 400-500 м. Има и на по-плитки дълбочини, но проблемът е там, че основно добива на вода там е посредство ел. енергия. Енергията е този разход, който карва дружеството във финансов недоимък. Холдингът е правил жестове и това е моя ролята, да подпомага дружеството с кредитиране. Имаше години, когато министерството помогна през друго дружество, което влезе в състава на акционерното дружество, да се плати тока на дружеството, защото енерго-разпределителното дружество ще ще да изключи електрозахранването. Там в цялата област ще има откровенно безводие."

Тази година имаме късмет с времето, допълни Генов.

Манол Генов, член на Съвета на директорите на "Български ВиК Холдинг": "Такива валежи като тази година, снегове най-вече, валежите, които непрекъснато падат по страната, подобриха състоянието не само на значимите и комплексни язовири. Даже имаше и преливане на много от язовирите тази година през пролетта. В момента язовирите, които се ползват за питейно-битово водоснабдяване, са на 90% пълни от техния обем. А днес сме 15 юли. В сравнение с други години, това засушаване, което беше, оказа много силно влияние. Така че тези дъждове и тези валежи и снеготопенето през пролетта и в началото на лятото зареждат подземните водни тела и съответно осигуряват възможност на подземните водоизточници да имат един по-устойчив добив на вода за питейно-битово водоснабдяване."

По думите на Генов, до момента в страната са подменени едва 2% от ВиК мрежата от над 40 000 км, водопроводи, строени предимно през 50-те, 60-те и началото на 70-те години.

Манол Генов, член на Съвета на директорите на "Български ВиК Холдинг": "Имаме 8 000 км стомана. Това са все съоръжения, които бих казал, че работят на късмет. Защото чухме преди малко за съоръжението на Черни Осъм, че в 2019 година е изтекъл експлоатационния срок. Тези, за които ви казвам, те са изтекли отдавна."

Освен загуби по мрежата, от началото на годината са установени над 400 случая на "кражби" на вода от водопроводната мрежа при 900 за 2025 г.

Според Манол Генов, има нужда от нов начин за определяне на цените, инвестициите и разходите в сектора.

Вижте целия разговор във видеото

#Български ВиК Холдинг #Манол Генов, #водопреносна мрежа #помпени станции #ремонти #аварии #новини в Метрото

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