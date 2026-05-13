Станка Златева за титлата на Георги Мърков - младши: Големите шампиони възпитават шампиони

Станка Златева поздрави Георги Мърков - младши, който спечели златния медал при кадетите в класическия стил до 60 кг. на европейското първенство в Самоков.

Големите шампиони възпитават шампиони! С тези думи президентът на Българската федерация по борба Станка Златева поздрави новия европейски шампион за кадети Георги Мърков и неговия дядо – олимпийския шампион и член на Управителния съвет на БФ Борба Георги Мърков.

Младият български талант триумфира с европейската титла след впечатляваща серия от победи. По пътя към златния медал Мърков започна с успех над арменеца Самвел Тоноян с 6:4, след което се наложи с техническо превъзходство над руснака Михаил Степанов. На полуфиналите българинът бе категоричен срещу украинеца Артьом Желобков – 8:0, а във финалната схватка стигна до победата над германеца Кристиано Лийбцайт и заслужено се качи на европейския връх.

„Тази титла е доказателство, че българската школа има бъдеще и че примерът на големите шампиони продължава да вдъхновява новото поколение“, заявиха от Българската федерация по борба.