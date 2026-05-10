Рибите дремят през деня, подобно на хората, показва изследване

Учени от Германия са установили, че рибите могат да дремят през деня, подобно на хората, пише сп. "Нейчър къмюникейшънс".

Авторите на настоящото изследване от Института "Макс Планк" по биологична кибернетика за първи път са открили при риби сложна структура на съня, наподобяваща човешката, включително състояние, което прилича на дневната дрямка.

Резултатите от изследването поставят под въпрос досегашната представа, че сложната архитектура на съня е характерна главно за бозайниците.

При хората една от най-известните фази е REM (Rapid Eye Movement) сънят - фаза на бързо движение на очите, по време на която възникват най-ярките сънища. Изследователите са установили, че при рибите Данио рерио (риби зебра) периодите на покой също са разнородни.

Екипът e идентифицирал четири състояния на сън: три от тях са били съпроводени от характерни движения на очите (QEM), а едно - не. Учените са били особено изненадани от състоянието QEM-1, което почти винаги е било наблюдавано през деня. В тази фаза рибите са били особено трудни за събуждане, а мозъчната им активност се е понижавала значително - свидетелство за пълноценен сън, а не просто за почивка.

За наблюденията учените са използвали специален микроскоп, способен денонощно да проследява движенията на очите и тялото, както и мозъчната активност на рибите. Благодарение на прозрачния мозък на Данио рерио изследователите са успели да регистрират в реално време активността на практически всички неврони.

Анализът е показал, че различните фази на съня при тези риби се подчиняват на собствените им циркадни ритми - вътрешния биологичен часовник на тялото. През нощта при Данио рерио е преобладавал сън без движение на очите. Само едно от трите състояния на покой с характерни движения на очите (QEM) е достигало пик през тъмната част на денонощието, докато другото се е засилвало към сутринта.

Дневната фаза QEM-1 се е оказала най-необичайна. Тя се е проявявала изключително през деня и е била съпроводена със значително намаляване на мозъчната активност. Според учените това състояние при рибите може да се определи като наподобяващо човешката дневна дрямка.

Авторите на изследването смятат, че откритието им ще помогне за по-доброто разбиране на еволюцията на съня и неговите функции. Учените понастоящем се опитват да разберат точната причина, поради която са необходими различните фази на съня, и дали движенията на очите са свързани с обработката на информация и възстановяването на мозъка.