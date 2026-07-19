Защо гарата Grand Central Terminal в Ню Йорк е много повече от транспортен възел

Часове преди големия финал ви разказваме за най-емблематичното място за срещи в града домакин, Ню Йорк, където стотици привърженици пристигат, за да подкрепят свой отбор по пътя към триумфа на Мондиала.

Открита през 1913 година, гарата е много повече от транспортен възел. Главната й зала впечатлява с таван, изрисуван с близо 2500 звезди и съзвездия. Любопитното е, че небето е изобразено огледално. Особеност, която едни определят като грешка, а други като умишлен поглед към света.

И днес хиляди фенове вдигат поглед към това звездно небе, преди да тръгнат към големия финал.

Под този таван се намира и четиристранният часовник над информационното бюро. Може би най-известната точка за срещи в Ню Йорк. Със своята месингова рамка, златист блясък и циферблати от опал, то е един от най-разпознаваемите символи на Grand Central Terminal. Часовникът тежи почти хиляда килограма и повече от век отмерва не просто времето, а ритъма на града.

На няколко крачки от тук е една от най-любопитните тайни на терминала. Под ниските сводове двама души застанали в противоположните ъгли на арката могат да си говорят, а думите им се чуват ясно благодарение на необичайната акустика. Така Grand Central Terminal отново изпълнява своята най-важна роля – да събира хора. Само, че този път не заради влаковете, а заради играта, която говори на всички езици и за 90 минути превръща непознатите в приятели, споделящи една обща мечта.

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