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Часове до финала на Мондиал 2026 - Илиян Енев и Благой Георгиев открехват завесата

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Спорт
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Гледайте тази вечер от 22:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3 Испания - Аржентина в спор за световната титла

часове финала мондиал 2026 илиян енев благой георгиев открехват завесата
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Часове ни делят от големия финал за световната титла по футбол. Мондиал 2026 е към своя край.

Аржентина и Испания излизат в битка за златните медали на първенството в САЩ, Канада и Мексико.

В студиото на предаването на БНТ "Денят започва с Георги Любенов" спортният коментатор Илиян Енев и бившият футболен национал и коментатор в студиата по време на световния шампионат Благой Георгиев споделиха мнението си за мачовете до момента и разкриха своите очаквания за финалния сблъсък между Аржентина и Испания

"След като са на финала, явно те са заслужавали най-много. Всички знаехме, че Испания, Аржентина, Франция, Англия, които и бяха до края четирите останали отбора, бяха, може би, фаворитите. Но за мен лично фаворитът беше Франция. Но на мача с Испания все едно беше друг отбор. След като са останали на финала, значи заслужават и Аржентина, но голямо бутане на Меси", заяви Благой Георгиев.

Илиян Енев също изрази мнение, че тимът на Аржентина е бил подкрепен.

"Съгласен съм тук с Благо, че имаше моменти, в които тимът на Аржентина беше подкрепен. В не един и два мача", коментира спортният коментатор на БНТ.

"Испанците играят много силно. Те са супер колектив под ръководството на Луис Дела Фуенте. И не бих казал, че Аржентина е фаворит", добави Илиян Енев.

По думите на Благой Георгиев на световното е имало големи изненади. Той отбеляза, че тази вечер всички ще гледат към Ямал и Меси, като според него, аржентинецът е най-големият футболист в момента.

Според Енев ако той стане световен шампион с тима на Аржентина за втори път, това ще бъде нещо велико.

Той също така разкри, че е доволен от организацията на световното първенство, но отчете високите цени в САЩ.

"Скъпи бяха цените на билетите, но както виждаш, стадионите бяха пълни до крайна предел", добави Енев.

"Хубави места видяхме, стадионите са супер, пълни. Най-много ме впечатли стадиона в Лос Анджелис. Топ стадион, като космически кораб, 5 милиарда струва построяването му", разкри той.

Вижте целия разговор във видеото!

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