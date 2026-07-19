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Чувствително захлаждане през новата седмица

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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През нощта на много места в западната половина от страната имаше валежи и мощна гръмотевична дейност. В следобедните часове над Западна и Централна България ще има временно интензивни валежи с гръмотевици, ще има условия и за градушки. Над източните райони ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°, по Черноморието – между 28° и 31°.

До полунощ валежите навсякъде ще спрат, но утре, след слънчевото начало на деня, отново на много места ще има валежи и гръмотевична дейност. По-интензивни в североизточните райони от страната и в планините. Остават условията и за градушки. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над северното крайбрежие ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-29°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините денят ще започне със слънчево време, но около и след обяд над масивите от Западна, а след обяд и от Източна България, ще има временно интензивни валежи от дъжд придружени от гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа умерен вятър от северозапад.

През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и валежи, на места интензивни и значителни по количество. Остава и опасността от градушки. С умерен и силен северозападен вятър ще нахлуе сравнително по-студен въздух. Температурите – и минималните, и максималните ще се понижават и в четвъртък и петък, в повечето места ще са около и под 25°.

#валежи от дъжд #захлаждане #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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