Свети Влас Beach Pro Tour стартира с българска победа, емоции и буря

С участието на две български двойки тази сутрин официално стартира третото издание на Свети Влас Beach Pro Tour. Квалификационните двубои поставиха началото на международната надпревара на кортовете на Venid Beach, където през следващите дни ще се съберат едни от най-добрите състезатели по плажен волейбол от цял свят.

Първи на пясъка излязоха Свилена Стоянова и Елица Христова. Българският тандем се изправи срещу унгарките Киара Маджорос и Кармен Маджорос, но не успя да намери верния ритъм в двубоя и отстъпи с 0:2 гейма (9:21, 12:21), с което приключи участието си в квалификациите.

По-успешно премина денят за българските представители при мъжете Александър Цанев и Борис Георгиев. Българската двойка демонстрира стабилна игра и преодоля първия квалификационен кръг след победа с 2:0 (21:18, 22:20) над израелския тандем Хершко и Лансиано.

Във втория квалификационен кръг Цанев и Георгиев се изправиха срещу представителите на Финландия в битка за място в основната схема. Българите поведоха с 1:0 гейма и бяха на път да направят решителна крачка към класиране, когато срещата бе прекратена заради гръмотевична буря. Два часа по-късно двубоят се доигра, а българските представители допуснаха обрат и след 1:2 (21:18; 17:21; 10:15) напускат надпреварата.

Още в 8:00 часа утре на кортовете на Venid Beach започват срещите от основната схема на турнира, където България ще има сериозно присъствие както при мъжете, така и при жените.

При мъжете България вече има четири гарантирани двойки в основната схема, а при успех на Цанев и Георгиев техният брой ще нарасне на пет. При дамите България ще бъде представена от четири тандема.

Сред най-очакваните участници са Димитър Калчев и Димитър Механджийски – българската двойка с най-висок актив в световната ранглиста, както и Георги Братоев и Валентин Братоев, които получиха уайлд кард за участие в основната схема.

След динамичния старт на квалификациите вниманието вече е насочено към основната фаза на турнира, която обещава още повече емоции, оспорвани двубои и силно българско присъствие на пясъка край яхтено пристанище „Марина Диневи“.

Гледайте финалите на Beach Pro Tour Futures по БНТ 3.