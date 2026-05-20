Столичната община с първи стъпки за връщане на терен в Борисовата градина

Столичната община започва премахването на чадърите на голяма автокъща в Борисовата градина. Кметът на София Васил Терзиев заяви, че се надява мястото да бъде върнато на софиянци, а не да бъде използвано за частни цели.
Около собствеността на земята се води съдебно дело. Очаква се решение на втора инстанция. Предвижда се на този терен да бъде изграден подземен паркинг, а над него да има зелени площи.
Чавдар Държиков, адвокат: „Знаете ли колко пъти са променяли статута и че всяка промяна на статута на тази земя би следвало да се извърши и да влезе в сила след уведомяване на хората, които владеят този имот. Такова нещо няма. Сега, ако общината е решила да постъпва като башибозук, защото това са такива действия с оградата, и тук се опитваме да извиваме ръце.“
Васил Терзиев, кмет на София: „Днес започваме принудителното премахване на чадърите на автокъща „Капитолия“ в Борисовата градина – една много дългогодишна битка на Столичната община с въпросния обект и желанието ни да върнем това в парка. След много разговори, писма и всякакви процедурни хватки стигнахме до този момент вече да дойдем фактически да започнем работа по премахването на чадърите. Това е за нас много важна първа стъпка в отвоюването на този имот, който да бъде отново част от Борисовата градина. Знаете, там има и съдебно дело за собствеността на земята, приключило през март 2024 г., но все още няма решение. На първа инстанция ние печелим делото като собственик на имота и с господин Трайков се надяваме накрая това да бъде върнато на софиянци, а не да бъде ползвано за частни цели.“