Столичната община с първи стъпки за връщане на терен в Борисовата градина

Столичната община започва премахването на чадърите на голяма автокъща в Борисовата градина. Кметът на София Васил Терзиев заяви, че се надява мястото да бъде върнато на софиянци, а не да бъде използвано за частни цели.

Около собствеността на земята се води съдебно дело. Очаква се решение на втора инстанция. Предвижда се на този терен да бъде изграден подземен паркинг, а над него да има зелени площи.

Чавдар Държиков, адвокат: „Знаете ли колко пъти са променяли статута и че всяка промяна на статута на тази земя би следвало да се извърши и да влезе в сила след уведомяване на хората, които владеят този имот. Такова нещо няма. Сега, ако общината е решила да постъпва като башибозук, защото това са такива действия с оградата, и тук се опитваме да извиваме ръце.“